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Ракурс
Спасо-Преображенський кафедральний собор, фото — УПЦ МП

Провокація з кукурудзою: під двері собору УПЦ МП в Сумах кинули незвичайну піротехніку (ФОТО)

18 січ 2019, 22:49
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У п’ятниця, 18 січня, у Спасо-Преображенського кафедрального соборі Української православної церкви Московського патріархату невідомі кинули шашку, яка вибухнула.

Слідчо-оперативна група встановила, що у притворі храму, неподалік вхідних дверей, вибухнув піротехнічний засіб для гри у страйкбол, який начинили зернами кукурудзи, повідомили у Національній поліції.

Правоохоронці кажуть, що приміщення собору не пошкоджено. Під час інциденту ніхто не постраждав.

На місці інциденту у Сумах, фото — Сумська єпархія УПЦ МП

Очевидці розповіли, що вибухівку вкинули до храму під час святкового богослужіння, на якому освячували воду.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».

Офіційний сайт Православної церкви України засудив цю провокацію.

«Висловлюємо категоричне засудження цього злочину. Дякувати Богові, що немає постраждалих», — йдеться у повідомленні.

На місці інциденту у Сумах, фото — Сумська єпархія УПЦ МП

Нагадаємо, що 18 січня група зі 49 народних депутатів, більшість з яких представляє фракцію «Опозиційний блок», оскаржила в Конституційному суді закон, який зобов’язує УПЦ МП змінити назву і вказати у ній приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Джерело: Ракурс


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