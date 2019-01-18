LOL для Фейсбук: соцмережа збиратиме у новому розділі меми та смішні відео (ФОТО)

Facebook розпочав таємно тестувати розділ LOL

https://racurs.ua/ua/n116999-lol-dlya-feysbuk-socmereja-zbyratyme-u-novomu-rozdili-memy-ta-smishni-video-foto.html

Racurs.ua

Нова стрічка Фейсбук збиратиме в одному місці меми, GIF і смішні відео. Розділ назвали LOL. З його допомогою соцмережа хоче залучити молоду аудиторію.

Facebook вже розпочав таємно тестувати розділ LOL, повідомив 18 січня TechCrunch.

Тестування триває кілька місяців. Наразі новий розділ перебуває у стадії закритого бета-тесту, у якому зголосилися брати участь 100 американських старшокласників.

Усі вони підписали угоди про нерозголошення і працюють у складі фокус-груп, наодинці і зі співробітниками соцмережі.

У компанії Фейсбук підтвердили, що LOL буде окремою стрічкою, але у соцмережі поки не вирішили, чи стане новинка окремою функцією всередині програми. Ймовірно, її випустять у формі незалежного додатка.

Нова стрічка матиме такі категорії: «Для вас», «Випадкове», «Школа», «Пранк», «Меми» і «Знаменитості». Для кожної категорії алгоритми Фейсбук збирають найпопулярніший контент.

Щойно користувачі починають прокручувати колекції або переглядати стрічку, включається «театральний режим» з автоматичним продовженням після закінчення відео.

Ролики схожі на довгі «Історії» з Інстаграм.

На кожне відео можна відреагувати кнопками «весело», «нормально», і «невесело». Під усіма секціями роликів є кнопка «поділитися». Крім того, користувачі можуть завантажувати в LOL власний контент.

Фейсбук вже не вперше намагається привернути до себе молоду аудиторію. Компанія випускала клони Snapchat, але усі попередні спроби соцмережі були невдалими.