LOL для Фейсбук: соцмережа збиратиме у новому розділі меми та смішні відео (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116999-lol-dlya-feysbuk-socmereja-zbyratyme-u-novomu-rozdili-memy-ta-smishni-video-foto.htmlRacurs.ua
Нова стрічка Фейсбук збиратиме в одному місці меми, GIF і смішні відео. Розділ назвали LOL. З його допомогою соцмережа хоче залучити молоду аудиторію.
Facebook вже розпочав таємно тестувати розділ LOL, повідомив 18 січня TechCrunch.
Тестування триває кілька місяців. Наразі новий розділ перебуває у стадії закритого бета-тесту, у якому зголосилися брати участь 100 американських старшокласників.
Усі вони підписали угоди про нерозголошення і працюють у складі фокус-груп, наодинці і зі співробітниками соцмережі.
У компанії Фейсбук підтвердили, що LOL буде окремою стрічкою, але у соцмережі поки не вирішили, чи стане новинка окремою функцією всередині програми. Ймовірно, її випустять у формі незалежного додатка.
Нова стрічка матиме такі категорії: «Для вас», «Випадкове», «Школа», «Пранк», «Меми» і «Знаменитості». Для кожної категорії алгоритми Фейсбук збирають найпопулярніший контент.
Щойно користувачі починають прокручувати колекції або переглядати стрічку, включається «театральний режим» з автоматичним продовженням після закінчення відео.
Ролики схожі на довгі «Історії» з Інстаграм.
На кожне відео можна відреагувати кнопками «весело», «нормально», і «невесело». Під усіма секціями роликів є кнопка «поділитися». Крім того, користувачі можуть завантажувати в LOL власний контент.
Фейсбук вже не вперше намагається привернути до себе молоду аудиторію. Компанія випускала клони Snapchat, але усі попередні спроби соцмережі були невдалими.