LOL для Фейсбук: соцсеть начала собирать в новом разделе мемы и смешные видео (ФОТО)

Фейсбук начал тайно тестировать раздел LOL

https://racurs.ua/n116999-lol-dlya-feysbuk-socset-nachala-sobirat-v-novom-razdele-memy-i-smeshnye-video-foto.html

Racurs.ua

Новая лента Фейсбук будет собирать в одном месте мемы, GIF и смешные видео. Раздел назвали LOL. С его помощью соцсеть хочет привлечь молодую аудиторию.

Компания Фейсбук уже начала тайно тестировать раздел LOL, сообщил 18 января TechCrunch.

Тестирование длится несколько месяцев. Сейчас новый раздел находится в стадии закрытого бета-теста, в котором согласились участвовать 100 американских старшеклассников.

Все они подписали соглашения о неразглашении и работают в составе фокус-групп, наедине и с сотрудниками соцсети.

В компании Фейсбук подтвердили, что LOL будет отдельной лентой, но в соцсети пока не решили, станет ли новинка отдельной функцией внутри программы. Вероятно, ее выпустят в форме независимого приложения.

Новая лента будет иметь следующие категории: «Вам», «Случайное», «Школа», «Пранк», «Мемы» и «Знаменитости». Для каждой категории алгоритмы Фейсбук будут собирают самый популярный контент.

Как только пользователи начинают прокручивать коллекции или просматривать ленту, включается «театральный режим» с автоматическим продлением после окончания видео. Ролики похожи на длинные «Истории» с Инстаграм.

На каждое видео можно отреагировать кнопками «весело», «нормально», и «невесело». Под всеми секциями роликов есть кнопка «поделиться». Кроме того, пользователи могут загружать в LOL собственный контент.

Фейсбук уже не впервые пытается привлечь к себе молодую аудиторию, например, компания выпускала клоны Snapchat. Но все предыдущие попытки соцсети были неудачными.