Климкин и Маас, фото — Новое время

https://racurs.ua/n116998-severnyy-potok-2-ne-yavlyaetsya-politicheskim-proektom-zayavlenie-glavy-mid-frg.html

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Германия не считает «Северный поток-2» политическим проектом, одновременно руководство ФРГ настаивает на том, что транзит газа через Украину должен сохраниться.

О такой позиции Германии на пресс-конференции в Киеве 18 января заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Он заявил, что строительство совместного с россиянами газопровода не остановят даже санкции США.

«Мы не считаем „Северный поток-2“ политическим проектом, в который вовлечены многие европейские предприятий — не только из Германии. Транзит через Украину должен быть сохранен», — сказал Маас.

Министр отметил, что его страна готова помочь Украине создать газовый консорциум. Маас сообщил, что в Германии шесть фирм согласились участвовать в таком консорциуме.

Он убеждал сегодня, что российская сторона заверила Германию в продолжении транзита газа через Украину.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. РФ делает это для того, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км. Вместе с уже существующим «Северным потоком» новый объект сможет прокачивать 55 млрд куб. м газа в год.