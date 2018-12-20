«Северный поток-2»: в США объяснили, почему Германия должна прекратить его поддержку

США призывают Германию прекратить поддержку «Северного потока-2». Фото: Утро

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США призывают Германию немедленно прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл. Он утверждает, что благодаря этому газопроводу влияние России на страны Европы усилится во много раз, пишет DW.

«Этот проект является бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения», — отметил Гренелл.

По его мнению, Россия продолжает подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он уверен, что Москва направит полученные от «Северного потока-2» миллиарды евро на продолжение своей дестабилизирующей внешней политики и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения.

Ранее Госдеп США уже обращался к Германии с призывом отказаться от строительства «Северного потока-2» и прислушаться к опасениям соседей, безопасность которых будет подорвана этим газопроводом. Также в Госдепе США заявили, что инцидент в Керченском проливе является достаточной причиной для отказа от «Северного потока-2».