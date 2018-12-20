США закликають Німеччину припинити підтримку «Північного потоку-2». Фото: Утро

https://racurs.ua/ua/n115881-pivnichnyy-potik-2-u-ssha-poyasnyly-chomu-nimechchyna-povynna-prypynyty-yogo-pidtrymku.html

Racurs.ua

США закликають Німеччину негайно припинити підтримку будівництва газогону «Північний потік-2». Про це заявив посол США в Німеччині Річард Гренелл. Він стверджує, що завдяки цьому газогону вплив Росії на країни Європи посилиться в багато разів, пише DW.

«Цей проект є безцеремонною спробою російського уряду посилити удушення європейських союзників і партнерів у плані енергопостачання», — наголосив Гренелл.

На йoгo думку, Рoсія прoдoвжує підривати суверенітет і теритoріальну цілісність України. Він упевнений, щo Мoсква спрямує oтримані від «Північнoгo пoтoку-2» мільярди єврo на прoдoвження свoєї дестабілізуючoї зoвнішньoї пoлітики та підтримку на східнoму фланзі НАТO свoєї пoведінки.

Раніше Держдеп США вже звертався до Німеччини із закликом відмовитися від будівництва «Північного потоку-2» і прислухатися до побоювань сусідів, безпека яких буде підірвана цим газогоном. Також у Держдепі США заявили, що інцидент у Керченській протоці є достатньою причиною для відмови від «Північного потоку-2».