Клімкін і Маас, фото — Новое время

https://racurs.ua/ua/n116998-pivnichnyy-potik-2-ne-ie-politychnym-proektom-zayava-kerivnyka-mzs-frn.html

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Німеччина не вважає «Північний потік -2» політичним проектом, водночас керівництво ФРН наполягає на тому, що транзит газу через Україну має бути збережено.

Про таку позицію Німеччини на прес-конференції у Києві 18 січня заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Він заявив, що спорудження спільного з росіянами газогону не зупинять навіть санкції США.

«Ми не вважаємо „Північний потік -2“ політичним проектом, до якого залучено багато європейських підприємств — не лише з Німеччини. Транзит через Україну має бути збережено», — сказав Маас.

Міністр зазначив, що його країна готова допомогти Україні створити газовий консорціум. Маас повідомив, що в Німеччині шість фірм зголосилися брати участь у такому консорціумі.

Він переконував сьогодні, що російська сторона запевнила Німеччину у продовженні транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, що газогін «Північний потік-2» прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. РФ робить це для того, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Довжина газогону складе 1,2 тис. км. Разом із уже існуючим «Північним потоком» новий об'єкт зможе прокачувати 55 млрд куб. м газу на рік.