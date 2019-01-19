Акция против ультраправых сил прошла в центре Киева (ВИДЕО)

Представители правых сил пришли на митинг памяти российского адвоката Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которых убили в Москве 10 лет назад, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n117009-akciya-protiv-ultrapravyh-sil-proshla-v-centre-kieva-video.html

Racurs.ua

На Михайловской площади Киева 19 января прошла акция памяти российского адвоката Станислава Маркелова и гражданки Украины, журналистки Анастасии Бабуровой, которых убили в Москве 10 лет назад.

Организаторы заявили, что хотят обратить внимание на проблему неофашизма и нападений ультраправых в Украине и мире.

Участников акции охраняла Национальная полиция.

Противостоять этой акции на Михайловскую площадь пришли несколько десятков представителей праворадикальных организаций. В прошлом году правые также пытались сорвать акцию.

Станислав Маркелов занимался делами, связанными с военными преступлениями в Чечне и правозащитой. В частности представлял интересы потерпевших от террористического акта на Дубровке.

Уроженка Севастополя Анастасия Бабурова была внештатной сотрудницей «Новой газеты» и активным участником антифашистского движения. Выстрелами в голову они были убиты в Москве 19 января 2009 года.

Впоследствии по подозрению в убийстве арестовали участников правой организации «Русское национальное единство». Причиной убийства называют участие Маркелова в деле, в котором фигурировали члены этой организации. Согласно другой версии, причиной убийства мог быть «чеченский след».