М’яч фіналу Ліги чемпіонів 2019 року представили в УЄФА (ФОТО)

Офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів 2019 року, фото — UEFA

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Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) представив офіційний м’яч фінального поєдинку Ліги чемпіонів 2018—2019 років.

Футбольне спорядження виконане в теплих оранжево-білих кольорах, які присутні на прапорі Іспанії, повідомляє Фейсбук УЄФА. На ньому також позначена назва міста, в якому відбудеться фінал — «Madrid-2019». Його виробила традиційно для УЄФА компанія Adidas.

У цьому сезоні матчі найпопулярнішого клубного футбольного турніру в світі проводять синьо-білим м’ячем.

УЕФА провела спеціальну фотосесію з офіційним м’ячем фіналу на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.

Саме на ньому відбудеться заключний і вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА розіграшу 2018−2019 років.

Це буде 27-й фінал в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, що УЄФА планує створити новий єврокубковий турнір, у якому виступатиме 32 команди. Він буде третім після Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Також новий турнір внесе зміни у формат Ліги Європи — замість 48 команд у ній виступатимуть 32. Наразі відомо, що нові змагання можуть стартувати з сезону 2021/2022.