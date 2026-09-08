Украинские энергетики возобновили питание ЗАЭС, которое отсутствовало с 20 августа

Украинские энергетики возобновили питание ЗАЭС, которое отсутствовало с 20 августаhttps://racurs.ua/n216088-ukrainskie-energetiki-vozobnovili-pitanie-zaes-kotoroe-otsutstvovalo-s-20-avgusta.htmlРакурс
Ремонтні бригади «Укренерго» вчора, 7 вересня, ввечері відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
З 20 серпня ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що це було 27-е і одне з найдовших повних знеструмлень ЗАЕС, коли станція вимушено працювала від резервних дизель-генераторів.
Прес-служба «Енергоатому» повідомляє, що власні потреби ЗАЕС було заживлено від повітряної лінії 330 кВ «Феросплавна-1» 7 вересня о 19.02. Станом на вечір 7 вересняспоживання станції становило 11 МВт.
Відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії, — зазначили в «Енергоатомі».