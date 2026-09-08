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Ракурс
Запорожская АЭС, фото: «Энергоатом»

Украинские энергетики возобновили питание ЗАЭС, которое отсутствовало с 20 августа

8 сен 2026, 11:13
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Ремонтні бригади «Укренерго» вчора, 7 вересня, ввечері відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

З 20 серпня ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що це було 27-е і одне з найдовших повних знеструмлень ЗАЕС, коли станція вимушено працювала від резервних дизель-генераторів.

Прес-служба «Енергоатому» повідомляє, що власні потреби ЗАЕС було заживлено від повітряної лінії 330 кВ «Феросплавна-1» 7 вересня о 19.02. Станом на вечір 7 вересняспоживання станції становило 11 МВт.

Відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії, — зазначили в «Енергоатомі».

Источник: Ракурс


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