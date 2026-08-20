Оккупированная Запорожская атомная электростанция снова обесточена. Фото:

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Окупована Запорізька атомна електростанція знову знеструмлена.

У четвер, 20 серпня, ЗАЕС втратила зовнішнє електроживлення. На «атомці» автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Це вже 15 блекаут на Запорізькій АЕС у 2026 році та 27-й з початку повномасштабної війни з РФ. Про це компанія «Енергоатом» повідомила у Facebook.

За словами керівника «Енергоатома» Павла Ковтонюка, регулярні знеструмлення на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.

Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських «управлінців» посилюються, — зазначили в компанії.

В «Енергоатомі» наголосили, що єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається деокупація ЗАЕС та повернення її під повний контроль України.

Нагадаємо, у червні на окупованій Запорізькій АЕС запроваджувалося локальне припинення вогню розпочалися. Під час режиму тиші ремонтували пошкоджену лінію електропередачі «Дніпровська», через відключення якої найбільша атомна електростанція Європи залишилася залежною лише від однієї лінії 330 кВ. У деякі періоди вона також втрачала й це резервне живлення, що змушувало станцію переходити на аварійні дизель-генератори.