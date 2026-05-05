Атака невідомого безпілотника на окуповану ЗАЕС призвела до пошкодження деякого обладнання.

Місія МАГАТЕ зафіксувала, що вийшла з ладу частина приладів у зовнішній лабораторії радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції. Про це Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило у соціальній мережі Х.

Команда МАГАТЕ відвідала зовнішню лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС — наступного дня після того, як станція повідомила про атаку дрона. Експерти зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке наразі не працює, — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову закликав Україну та країну-агресора РФ до максимальної військової стриманості поблизу усіх ядерних об'єктів, щоб уникнути ризиків для безпеки.

Нагадаємо, 27 квітня на території поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок атаки дрона загинув водій. В МАГАТЕ не уточнили походження дрона, який завдав удару.

А 3 травня невідомий безпілотник вдарив по лабораторії зовнішнього радіаційного контролю окупованої Запорізької АЕС. Після атаки команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії.