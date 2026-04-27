Із-за удару беспілотника вблизі Запорожської АЕС погиб водитель.

https://racurs.ua/n213464-voditel-pogib-v-rezultate-udara-drona-vozle-okkupirovannoy-zaes-magate.html

Ракурс

Удар дрона поблизу окупованої Запорізької АЕС забрав життя людини.

На території поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок атаки дрона загинув водій. Удари по АЕС або поблизу них становлять серйозну загрозу ядерній безпеці та не повинні відбуватися. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі, повідомило МАГАТЕ в соцмережі Х.

МАГАТЕ було поінформоване Запорізькою АЕС, що внаслідок удару безпілотника цього ранку в районі майданчика станції загинув водій у транспортному цеху, — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці агентства, які перебувають на місці атаки, вивчають інцидент та моніторять ситуацію. В МАГАТЕ не уточнили походження дрона, який завдав удару.

Як відомо, російська окупаційна армія захопили Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу АЕС в Європі, в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Станція не виробляє електроенергію, а Україна та РФ регулярно звинувачують одна одну в бойових діях. Київ наполягає на виведенні окупантів зі станції, а Москва відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Нагадаємо, 14 квітня на окупованій Запорізькій АЕС стався 13-й блекаут від початку повномасштабної війни. «Атомка» втратила живлення від обох зовнішніх ліній електропередачі. Того дня на станції одразу увімкнулись дизельні генератори.