Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дрон атаковал лабораторию радиационного контроля Запорожской АЭС. Фото:

БпЛА ударил по лаборатории радиационного контроля ЗАЭС — МАГАТЭ

4 мая 2026, 13:28
999

Дрон атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Атака відбулася у неділю, 3 травня. Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого невідомо про пошкодження. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Команда МАГАТЕ вже запросила доступ до лабораторії.

МАГАТЕ отримало повідомлення від Запорізької АЕС про те, що безпілотник атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Повідомлень про постраждалих не надходило, і поки що невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС, — заявили в агентстві.

Нагадаємо, 27 квітня на території поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок атаки дрона загинув водій. В МАГАТЕ не уточнили походження дрона, який завдав удару.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров