Дрон атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213595-bpla-vdaryv-po-laboratoriyi-radiaciynogo-kontrolu-zaes-magate.html

Ракурс

Дрон атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Атака відбулася у неділю, 3 травня. Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого невідомо про пошкодження. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Команда МАГАТЕ вже запросила доступ до лабораторії.

МАГАТЕ отримало повідомлення від Запорізької АЕС про те, що безпілотник атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Повідомлень про постраждалих не надходило, і поки що невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС, — заявили в агентстві.

Нагадаємо, 27 квітня на території поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок атаки дрона загинув водій. В МАГАТЕ не уточнили походження дрона, який завдав удару.