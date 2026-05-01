Денис Шмигаль (праворуч), фото: https://t.me/Denys_Smyhal

МАГАТЕ направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій.

Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це вже сьома така місія — попередня відбулася раніше цього року.

Команда відвідає 14 електричних підстанцій. Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Взимку росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи, — зазначив Шмигаль.