Денис Шмигаль (праворуч), фото: https://t.me/Denys_Smyhal
МАГАТЕ перевірить 14 підстанцій після російських атак — Шмигаль
МАГАТЕ направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій.
Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це вже сьома така місія — попередня відбулася раніше цього року.
Команда відвідає 14 електричних підстанцій. Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Взимку росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи, — зазначив Шмигаль.
Вдячні МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за послідовні зусилля, спрямовані на посилення безпеки та реагування на ризики. Окремо дякуємо місіям МАГАТЕ за системну роботу в Україні та постійну присутність на ключових об'єктах, — додав він.