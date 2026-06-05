Тимчасове перемир’я запровадили на окупованій Запорізькій АЕС. Фото:

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Локальне припинення вогню розпочалися на окупованій Запорізькій АЕС — вже шосте з кінця минулого року.

Під час режиму тиші триватиме ремонт пошкодженої лінії електропередачі «Дніпровська», яку відключили понад два місяці тому. Через це найбільша атомна електростанція Європи залишилася залежною лише від однієї лінії 330 кВ. У деякі періоди вона також втрачала й це резервне живлення, що змушувало станцію переходити на аварійні дизель-генератори. Про це Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило у соцмережі Х.

Під наглядом експертів МАГАТЕ протягом найближчих днів технічні фахівці з обох сторін розпочнуть ремонт пошкодженої внаслідок бойових дій лінії електропередач напругою 750 кВ «Дніпровська» після масштабного розмінування території, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у найближчі дні ремонтні бригади з обох боків почнуть проводити роботи.

Нагадаємо, в ніч проти 3 червня окупована ЗАЕС вже 17-й раз за час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання. Електроенергію на «атомку» змушені були тимчасово подавати аварійними дизель-генераторами.

А 4 червня сильного обстрілу зазнала Запорізька теплова електростанція, розподільчий пристрій якої допомагає постачати електроенергію на Запорізьку АЕС. Експерти МАГАТЕ бачили дим, який підіймався з боку ТЕС.