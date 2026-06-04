Сильний обстріл у районі окупованої ЗАЕС зафіксувало МАГАТЕ. Фото:

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Сильний обстріл був зафіксований у районі окупованої Запорізької АЕС.

У четвер, 4 червня, інтенсивного обстрілу зазнала Запорізька теплова електростанція, розподільчий пристрій якої допомагає постачати електроенергію на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на атомній станції, підтвердили звуки бойових дій. Також вони бачили дим, який підіймався з боку ТЕС. Через обстріл персонал «атомки» був змушений перейти в укриття. Про це Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило в соцмережі Х.

Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння щодо стану останньої лінії живлення ЗАЕС, яка за останні тижні вже кілька разів відключалася, — зазначили в агентстві.

Зазначається, що в разі блекауту Запорізька АЕС повністю переходить на аварійні дизель-генератори, які забезпечують роботу систем охолодження шести ядерних реакторів. Це необхідно, щоб запобігти ядерній аварії.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав якнайшвидше припинити обстріли, щоб уникнути тривалого знеструмлення станції.

Нагадаємо, 27 квітня на території поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок атаки дрона загинув водій. В МАГАТЕ не уточнили походження дрона, який завдав удару.

А 4 травня невідомий БпЛА атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС.