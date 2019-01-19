Главные новости за 19 января: празднование Крещения, акция ультраправых сил в Киеве, аварийное отключение Ровенской АЭС

Главные новости за 19 января 2019 года. Фото: Дніпроград

https://racurs.ua/n117023-glavnye-novosti-za-19-yanvarya-prazdnovanie-krescheniya-akciya-ultrapravyh-sil-v-kieve.html

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Сегодня, 19 января, православные украинцы празднуют Крещение или Богоявление. В Киеве для этого обустроили 12 локаций, где жители города и гости смогли искупаться в ледяном Днепре. Одной из самых популярных локаций был Гидропарк.

Считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Сотни киевлян, которые верят в целебные свойства воды, пришли в Гидропарк. Некоторые решились нырнуть в ледяной Днепр. Возле часовни Крещения Господнего почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет освятил воды Днепра и продолжил службу в часовне. Купание украинцев на Крещение в водах Днепра сняли на видео с высоты птичьего полета.

На Михайловской площади Киева 19 января прошла акция памяти российского адвоката Станислава Маркелова и гражданки Украины, журналистки Анастасии Бабуровой, которых убили в Москве 10 лет назад.

Организаторы заявили, что хотят обратить внимание на проблему неофашизма и нападений ультраправых в Украине и мире. Участников акции охраняла Национальная полиция.

В ночь с 18 на 19 января произошло отключение от сети энергоблока № 3 на Ровенской АЭС. Блок ВВЭР-1000 отключили от энергосети на неопределенное время, сообщили в пресс-службе «Энергоатома». Реактор выключили вследствие срабатывания технологической защиты блока — произошла посадка стопорных клапанов и отключение турбогенератора ТГ-5 от сети. Мощности реакторной установки блока № 3 снижены до 37%. На РАЭС работает комиссия.