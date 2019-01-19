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Ракурс
Празднование Крещения в Киеве. Фото: Курс

Празднование Крещения в Киеве сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

19 янв 2019, 19:00
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Сегодня, 19 января, православные украинцы празднуют Крещение или Богоявление. В Киеве для этого обустроили 12 локаций, где жители города и гости смогли искупаться в ледяном Днепре. Одной из самых популярных локаций был Гидропарк.

Считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Сотни киевлян, которые верят в целебные свойства воды, пришли в Гидропарк. Некоторые решились нырнуть в ледяной Днепр.

Возле часовни Крещения Господнего почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет освятил воды Днепра и продолжил службу в часовне.

Также в Гидропарке всем желающим разливали освященную воду из водовозки. Общественный порядок охраняли представители Национальной гвардии и общественной организации «Національна варта».

Купание украинцев на Крещение в водах Днепра сняли на видео с высоты птичьего полета.

Напомним, какую погоду после Крещения обещают синоптики.

Источник: Ракурс


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