Госстат сообщил, как в Украине сократилась численность населения в 2018 году

В Украине сократилась численность населения в 2018 году. Фото: Фокус

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Численность населения в Украине в 2018 году сократилчсь на 208 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы статистики.

По состоянию на 1 декабря 2018 года, общая численность населения составляла 42 млн. 177 тыс. 579 человек. Этот показатель снизился на 208 тыс. по сравнению с прошлым годом.

В Госслужбе статистики сообщили, что в Украине количество умерших катастрофически превышает количество новорожденных. Соотношение составляет 100 умерших на 58 новорожденных. С января по ноябрь 2018 года в Украине родилось 312,6 тыс. человек, а в 2017 году — 335,5 тыс. Госслужба статистики не учитывала информацию с временно оккупированных Россией территорий.

В 2019 году проведут всеукраинскую перепись населения, но известно, что она будет пробной, то есть основную проведут позже. Всеукраинской переписи не было уже 8 лет.

Напомним, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков ООН. Сообщается, что негативная тенденция наблюдается во всех странах Восточной Европы, но особенно — в балтийских, население которых снизится на 34−47%. Несмотря на стремительное падение численности населения, страны бывшего соцблока находятся в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.