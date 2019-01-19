Стали известны самые популярные в Украине сайты в 2018 году (РЕЙТИНГ)

Самые популярные в Украине сайты в 2018 году

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Racurs.ua

Самым популярным в Украине сайтом по количеству посещений, по состоянию на декабрь 2018 года стал google.com. Российская соцсеть «ВКонтакте», которая принадлежит к запрещенным ресурсам, до сих пор находится в топ-25 самых популярных в Украине сайтов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar TNS CMeter. В тройке лидеров также Youtube и Facebook.

В 2018 году в Украине значительно возросло количество интернет-пользователей. Интернетом пользуются 70% украинцев (63% в 2017 году). Увеличилось время пребывания украинцев в интернете. 82% опрошенных пользуются им ежедневно, 14% — раз в неделю или чаще, 4% — несколько раз в месяц и реже.

Исследование показало, что в рейтинг попали также интернет-магазины. Например, Rozetka и Prom.ua. Несмотря на запрет, соцсеть «ВКонтакте» заняла 17-е место в рейтинге самых популярных в Украине сайтов. Также украинці продолжают посещать запрещенные российские сайты «Яндекс» и «Одноклассники».

Напомним, что киберполиция назвала фейковые сайты, через которые мошенники конвертировали криптовалюты. Четверо аферистов, которые имеют соответствующие знания в IT-сфере, создали систему управления контентом сайтов-обменников. Эти ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников по конвертации криптовалют. Для лучшей репутации ресурсов наладили также получение фиктивных позитивных рейтинговых отзывов.