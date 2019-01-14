Погода в Украине на Крещение: ударят ли сильные морозы

Прогноз погоды в Украине на Крещение. Фото: Photographers.com.ua

https://racurs.ua/n116795-pogoda-v-ukraine-na-kreschenie-sinoptiki-sdelali-prognoz.html

Racurs.ua

Погода в Украине на праздник Крещения, 19 января, будет прохладной, однако без существенных осадков.

На Крещение не должно быть сильных морозов, температура воздуха днем удержится на уровне 2−3 градусов мороза, сообщил в комментарии УНН начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Ночью же столбики термометров могут опуститься до 5−10° мороза.

В южных и западных областях Украины будет еще теплее: ночью температура воздуха составит 0−5° мороза, а днем ​​повысится до 4° тепла.

Как известно, в Украине на праздник Крещения священники освящают воду, часто это происходит прямо на водоемах. После этого в специально пробитые проруби для купания заходят верующие и погружаются в воду, считая, что в этот день она обретает целебные свойства. В местах массовых купаний обычно дежурят медики и спасатели.

Напомним, синоптики спрогнозировали возвращение морозов и снегопадов в отдельные регионы Украины уже завтра, 15 января.