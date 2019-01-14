Погода в Україні на Водохреще: чи вдарять сильні морози

Прогноз погоди в Україні на Водохреще. Фото: Photographers.com.ua

https://racurs.ua/ua/n116795-pogoda-v-ukrayini-na-vodohresche-synoptyky-zrobyly-prognoz.html

Racurs.ua

Погода в Україні на свято Водохреща, 19 січня, буде прохолодною, проте без істотних опадів.

На Водохреще не очікується сильних морозів, температура повітря вдень утримуватиметься на рівні 2−3 градусів морозу, повідомив у коментарі УНН начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Уночі ж 19 січня стовпчики термометрів можуть опуститися до 5−10° морозу.

У південних і західних областях України буде тепліше: вночі температура повітря складатиме 0−5° морозу, а вдень підніметься до 4° тепла.

Як відомо, в Україні на свято Водохреща священники освячують воду, часто це відбувається на самих водоймах. Після цього у спеціально пробиті ополонки для купання заходять віряни і занурюються у воду, вважаючи, що цього дня вона набуває цілющої сили. Біля місць масових купань зазвичай чергують медики та рятувальники.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували повернення морозів та снігопадів в окремі регіони України вже завтра, 15 січня.