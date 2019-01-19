Митрополит Епифаний рассказал о реформах в Православной церкви Украины. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n117022-mitropolit-epifaniy-rasskazal-o-reformah-v-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy.html

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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний сегодня, 19 января, в эфире телеканала «Прямой» заявил, что ПЦУ готова к проведению реформ.

Он отметил, что проведение реформ всегда является сложным и болезненным процессом. По его словам, ПЦУ готова к постепенному внедрению реформ, но видит, даже на примере государства, как сложно воплощать реформы в жизнь.

«Мы должны пройти этот путь реформирования, но постепенно, мудро, трезво, без каких-либо нареканий или споров», — утверждает Епифаний.

Также он подчеркнул, что украинцам обязательно надо объяснить причины и суть реформ. Он пообещал, что ПЦУ будет уделять много внимания тому, чтобы молодежь стремилась ходить в церковь. Для этого сформируют соответствующие органы и синодальное управление по делам молодежи.

Напомним, что сегодня, 19 января, православные украинцы празднуют Крещение или Богоявление. В Киеве для этого обустроили 12 локаций, где жители города и гости смогли искупаться в ледяном Днепре. Одной из самых популярных локаций был Гидропарк. Возле часовни Крещения Господнего почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет освятил воды Днепра и продолжил службу в часовне. Купание украинцев на Крещение в водах Днепра сняли на видео с высоты птичьего полета.