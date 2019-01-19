Торговля оружием в Украине: в Черкасской области руководитель общественной организации продавал боеприпасы

Торговля оружием в Украине. Фото: Zik

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Racurs.ua

В Черкасской области задержали руководителя районной общественной организации, который организовал торговлю оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 19 января, в Facebook сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина хранил боеприпасы и оружие в одном из своих хозяйственных помещений. Покупателей он искал сам в Киеве, куда ездил время от времени. Сотрудники СБУ задокументировали факты сбыта двух пистолетов Макарова с патронами к ним за 2,4 тыс. долл.

Мужчину задержали в одном из районных центров Черкасской области после того, как он продал автомат Калашникова за 1 тыс. долл. и более 100 патронов калибра 7,62 мм. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или подлог), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что СБУ заблокировала канал сбыта оружия, которое организовали сторонники ИГИЛ. Об этом 19 ноября сообщил пресс-центр спецслужбы. Правоохранители установили, что после депортации с территории азиатской страны за связи с ИГИЛ, в Украину прибыли граждане стран Центральной Азии. При этом иностранцы использовали фальшивые документы. Злоумышленники пытались продать в Киевской области два пистолета и патроны к ним.