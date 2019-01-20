У побережья Чили произошло сильное землетрясение (ФОТО, ВИДЕО)

Последствия землетрясения в Чили, фото: witter.com/EarthQuakesTime

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У побережья Чили вчера в 22.32 по местному времени (20 января в 3.32 по Киеву) произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Эпицентр располагался на глубине 53 км, примерно в 16 км к юго-западу от города Кокимбо, расположенного в северо-центральной части страны, сообщает агентство Reuters.

Землетрясение спровоцировало незначительные повреждения старых зданий и отключение электроэнергии в соседнем прибрежном городе Ла-Серена. Впрочем, отмечается, что подземные толчки в основном только напугали туристов, серьезных последствий землетрясение не имело.

Также были опасения относительно возможного возникновения цунами, однако Тихоокеанский центр предупреждения о цунами оперативно их опроверг.

Республика Чили расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце и имеет значительную историю смертельных землетрясений, включая землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло в 2010 году у юго-центрального побережья и вызвало цунами, опустошившее прибрежные города.

Поэтому в стране применяются строгие строительные нормы, специально предназначенные для противодействия землетрясениям и уменьшения возможных смертей и разрушений.

Напомним, в октябре 2018 года в Румынии произошло сильное землетрясение, толчки которого ощутили в Молдове, Болгарии и Украине.