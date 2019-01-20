Почту Макрона обнаружили в списке опубликованных хакерами электронных адресов

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Эммануэль Макрон, фото — Reuters
Почту Макрона обнаружили в списке опубликованных хакерами электронных адресовhttps://racurs.ua/n117038-pochtu-makrona-obnarujili-v-spiske-opublikovannyh-hakerami-elektronnyh-adresov.htmlRacurs.ua
Адрес личной электронной почты президента Франции Эммануэля Макрона на сервисе Gmail обнаружили среди 773 млн других почтовых адресов, которые опубликовали хакеры на прошлой неделе.
Макрон сохранил этот адрес после прихода в Елисейский дворец, сообщила газета Le Journal du Dimanche.
В администрации президента подтвердили наличие такого аккаунта президента, которым он пользуется для частной переписки. При этом отсутствует подтверждение того, что злоумышленникам удалось узнать пароль.
В Елисейском дворце заверили, что информационной безопасности президента ничто не угрожает.
«Пароль регулярно меняется, глава государства использует двухэтапную аутентификацию, чтобы зайти в свою почту», — сказали в окружении Макрона.
Для доверительного общения президент Франции использует защищенный смартфон, который имеет функцию шифрования всех данных.
Журнал Wired сообщил о том, что неизвестные хакеры опубликовали в интернете большой массив похищенных личных данных пользователей, включая почти 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей. Объем выложенных данных составляет более 87 Гбайт. Wired называет эту утечку персональных сведений одной из крупнейших в истории.
Большая часть паролей была похищена во время двух взломов серверов компании Yahoo несколько лет назад, однако тогда украденные сведения не были выложены в открытый доступ.
Это не первые проблемы Макрона с личной почтой. В мае 2017 года полиция начала расследование из-за возможного взлома его ящика. Архив почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона был опубликован 5 мая — накануне второго тура выборов. В возможных атаках против Макрона обвиняли тогда российских хакеров. В опубликованном архиве нашли следы российской компании, вероятно связанной с Министерством обороны.