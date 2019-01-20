Почту Макрона обнаружили в списке опубликованных хакерами электронных адресов

Эммануэль Макрон, фото — Reuters

https://racurs.ua/n117038-pochtu-makrona-obnarujili-v-spiske-opublikovannyh-hakerami-elektronnyh-adresov.html

Racurs.ua

Адрес личной электронной почты президента Франции Эммануэля Макрона на сервисе Gmail обнаружили среди 773 млн других почтовых адресов, которые опубликовали хакеры на прошлой неделе.

Макрон сохранил этот адрес после прихода в Елисейский дворец, сообщила газета Le Journal du Dimanche.

В администрации президента подтвердили наличие такого аккаунта президента, которым он пользуется для частной переписки. При этом отсутствует подтверждение того, что злоумышленникам удалось узнать пароль.

В Елисейском дворце заверили, что информационной безопасности президента ничто не угрожает.

«Пароль регулярно меняется, глава государства использует двухэтапную аутентификацию, чтобы зайти в свою почту», — сказали в окружении Макрона.

Для доверительного общения президент Франции использует защищенный смартфон, который имеет функцию шифрования всех данных.

Журнал Wired сообщил о том, что неизвестные хакеры опубликовали в интернете большой массив похищенных личных данных пользователей, включая почти 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей. Объем выложенных данных составляет более 87 Гбайт. Wired называет эту утечку персональных сведений одной из крупнейших в истории.

Большая часть паролей была похищена во время двух взломов серверов компании Yahoo несколько лет назад, однако тогда украденные сведения не были выложены в открытый доступ.

Это не первые проблемы Макрона с личной почтой. В мае 2017 года полиция начала расследование из-за возможного взлома его ящика. Архив почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона был опубликован 5 мая — накануне второго тура выборов. В возможных атаках против Макрона обвиняли тогда российских хакеров. В опубликованном архиве нашли следы российской компании, вероятно связанной с Министерством обороны.