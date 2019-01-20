Пошту Макрона виявили у списку опублікованих хакерами електронних адрес

Еммануель Макрон, фото - Reuters

https://racurs.ua/ua/n117038-poshtu-makrona-vyyavyly-u-spysku-opublikovanyh-hakeramy-elektronnyh-adres.html

Racurs.ua

Адресу особистої електронної пошти президента Франції Еммануеля Макрона на сервісі Gmail виявили серед 773 млн інших поштових адрес, які опублікували хакери минулого тижня.

Макрон зберіг цю адресу після приходу в Єлисейський палац, повідомила газета Le Journal du Dimanche.

В адміністрації президента підтвердили наявність такого акаунту президента, яким він користується для приватного листування. При цьому відсутнє підтвердження того, що зловмисникам вдалося дізнатися пароль.

В Єлисейському палаці запевнили, що інформаційній безпеці президента ніщо не загрожує.

«Пароль регулярно змінюється, глава держави використовує двоетапну перевірку, щоб зайти у свою пошту», — сказали в оточенні Макрона.

Для довірчого спілкування президент Франції використовує захищений смартфон, який має функцію шифрування всіх даних.

Журнал Wired повідомив про те, що невідомі хакери опублікували в інтернеті великий масив викрадених особистих даних користувачів, що включає майже 773 млн адрес електронної пошти і понад 21 млн паролів. Обсяг викладених даних становить понад 87 Гбайт. Wired називає цей витік персональних відомостей одним з найбільших в історії.

Велика частина паролів була викрадена під час двох зломів серверів компанії Yahoo кілька років тому, проте тоді вкрадені відомості не були викладені у відкритий доступ.

Це не перші ймовірні проблеми Макрона із поштою. В травні 2017 року розпочали розслідування щодо ймовірного зламу його скриньки. Архів пошти кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона був опублікований 5 травня — напередодні другого туру виборів. У можливих атаках проти Макрона звинувачували тоді російських хакерів. В опублікованому архіві знайшли сліди російської компанії, яка ймовірно пов’язана з Міністерством оборони.