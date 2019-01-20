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Еммануель Макрон, фото - Reuters

Пошту Макрона виявили у списку опублікованих хакерами електронних адрес

20 січ 2019, 15:26
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Адресу особистої електронної пошти президента Франції Еммануеля Макрона на сервісі Gmail виявили серед 773 млн інших поштових адрес, які опублікували хакери минулого тижня.

Макрон зберіг цю адресу після приходу в Єлисейський палац, повідомила газета Le Journal du Dimanche.

В адміністрації президента підтвердили наявність такого акаунту президента, яким він користується для приватного листування. При цьому відсутнє підтвердження того, що зловмисникам вдалося дізнатися пароль.

В Єлисейському палаці запевнили, що інформаційній безпеці президента ніщо не загрожує.

«Пароль регулярно змінюється, глава держави використовує двоетапну перевірку, щоб зайти у свою пошту», — сказали в оточенні Макрона.

Для довірчого спілкування президент Франції використовує захищений смартфон, який має функцію шифрування всіх даних.

Журнал Wired повідомив про те, що невідомі хакери опублікували в інтернеті великий масив викрадених особистих даних користувачів, що включає майже 773 млн адрес електронної пошти і понад 21 млн паролів. Обсяг викладених даних становить понад 87 Гбайт. Wired називає цей витік персональних відомостей одним з найбільших в історії.

Велика частина паролів була викрадена під час двох зломів серверів компанії Yahoo кілька років тому, проте тоді вкрадені відомості не були викладені у відкритий доступ.

Це не перші ймовірні проблеми Макрона із поштою. В травні 2017 року розпочали розслідування щодо ймовірного зламу його скриньки. Архів пошти кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона був опублікований 5 травня — напередодні другого туру виборів. У можливих атаках проти Макрона звинувачували тоді російських хакерів. В опублікованому архіві знайшли сліди російської компанії, яка ймовірно пов’язана з Міністерством оборони.


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