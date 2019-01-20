У викраденій колекції були годинники низки престижних торгових марок, фото: «Вікіпедія»

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Racurs.ua

У Вінниці в громадянина Туреччини викрали колекції наручних годинників та браслетів з бурштину, які він зберігав у своїй квартири. Також зникли гроші та ювелірні вироби.

Злочин було скоєно під час відсутності іноземця, повідомляють УНН з посиланням на джерела в поліції Вінничини.

Зазначається, що в колекції громадянина Туреччини були годинники таких престижних торгових марок як Rolex, Armani, Orient тощо.

Потрапити до помешкання колекціонера зловмисникові вдалося, підібравши ключі до дверей квартири.

За фактом вчинення крадіжки здійснюється розслідування.

Нагадаємо, нещодавно здійснена в NASA ревізія виявила зникнення низки історичних артефактів, які згодом потрапили до приватних колекцій. Серед найбільш значних втрат — прототип місяцехода, який один із власників навіть встиг здати на металобрухт, сумка зі справжнім місячним пилом, та джойстики місії «Аполлон-11». Причина такого кричущого розбазарювання історичної спадщини полягає в тому, що в космічному агентстві протягом довгого часу зберіганню та обліку артефактів не надавали належної уваги. Зокрема, джойстики «Аполлона» одному зі співробітників керівництво просто наказало викинути.