У риб знайдено вбудований «фітнес-браслет»

Вчені зробили важливе відкриття про риб. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n117036-u-ryb-znaydeno-vbudovanyy-fitnes-braslet.html

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До теперішнього часу вчені не могли з достатньою точністю виміряти енергетичні витрати риб, і нове відкриття виявилося вельми корисним.

Як з’ясувалося, темп життя риби фіксує невеличка структура, розташована у внутрішньому вусі, — отоліт, або вушний камінь, пише EurekAlert.

Отоліти допомагають рибі орієнтуватися у просторі, вимірюють швидкість її руху і виконують роль органу слуху. Тепер же вчені з Великої Британії, Норвегії та Данії з’ясували, що ця структура також виступає як фітнес-браслет, показуючи, наскільки активний спосіб життя вела риба.

Вуглець у вушному камені має два джерела — вода, в якій живе риба, і їжа, яку вона їсть. Вуглець з обох джерел змішується в крові, після чого частково потрапляє в отоліт у вигляді карбонату кальцію.

Проаналізувавши карбонат кальцію, дослідники можуть визначити, скільки вуглецю отримано з води або їжі. Коли метаболізм риби збільшується, наприклад, вона перебуває в більш теплій воді або її активність зростає, риба споживає більше їжі, як наслідок зростає частка вуглецю, отримана з їжі.

Вушний камінь складається з багатьох шарів, які з’являються з часом, подібно кільцям у стовбурі дерева. Кожен новий шар отоліту відображає ріст риби й може використовуватися для документування її віку. Ці дані можна відновити навіть після смерті риби. Тепер дослідники можуть визначити, як щомісяця змінювався метаболізм риби протягом її життя, в тому числі те, як впливали на метаболізм сезонні коливання температури, їжі та поведінки.

Вчені називають відкриття дуже важливим для вивчення поведінки риб, зокрема комерційних видів. Завдяки цьому можна прогнозувати, що відбуватиметься з рибою залежно від змін умов її існування.