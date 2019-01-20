«Кривавий Місяць»: цієї ночі очікується дивовижне астрономічне явище (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У ніч на 21 січня в небі з’явиться «кривавий Місяць», фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/n117035-kryvavyy-misyac-ciieyi-nochi-ochikuietsya-dyvovyjne-astronomichne-yavysche-translyaciya.html

Racurs.ua

У ніч 21 січня на небі можна буде спостерігати дивовижне астрономічне явище — появу «кривавого Місяця».

До того ж, це буде останній раз на найближчі кілька років, коли можна буде побачити супутник Землі, забарвлений у схожий на іржу червонуватий відтінок, повідомляє видання The Independent.

Наступний «кривавий Місяць» з’явиться на небі лише 26 травня 2021 року, однак побачити його можна буде лише в південній та східній частині Азії, Південній Америці, більшості територій Північної Америки, Антарктиді, Тихому океані та частині територій Індійського й Атлантичного океанів. Тобто, з території України його спостерігати не вдасться.

Відсутність «кривавого Місяця» не означає, що протягом цього часу більше не відбуватиметься місячних затемнень, проте вони не будуть такими видовищними.

Червонуватого відтінку супутник Землі набуває внаслідок відбивання заломлених та розсіяних земною атмосферою сонячних променів.

Цього разу «кривавий Місяць» співпаде з перебуванням супутника Землі у перигеї — максимально близькій до Землі ділянці орбіти, тому для спостерігача на поверхні нашої планети він виглядатиме дещо більшим, ніж зазвичай. Втім, очікувати, що Місяць набуде гігантських розмірів, не варто — йдеться про збільшення всього лише на відсотки займаної на небі площі та яскравості.

Затемнення розпочнеться 21 січня о 4.36, завершиться о 7.12.

Нагадаємо, «кривавий Місяць» також спостерігали у липні 2018 року.