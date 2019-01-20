Заміну біткоїну розробляють у провідних американських університетах

Нова криптовалюта отримає назву Unit-e, фото: Shutterstock

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Сім найбільших американських університетів об'єднали зусилля, щоб створити нову криптовалюту, вільну від недоліків біткоїна. Для цього була створена спеціальна наукова група, в яку, зокрема, увійшли професори зі Стенфордського університету, Массачусетського технологічного інституту й університету Берклі, повідомляє видання Bloomberg.

Нова криптовалюта отримає назву Unit-e, її поява очікується в другій половині року.

Біткоїни є першою платіжною системою, яка дозволяє учасникам здійснювати операції безпосередньо без необхідності довіряти один одному або покладатися на центральний орган. Однак зростанню його популярності заважають ряд недоліків початкового дизайну. Зокрема, розробники біткоїна, ймовірно, не розраховували на таке вибухове зростання масштабів використання криптовалюти, тому не звернули належної уваги на швидкість здійснення транзакцій.

Біткоїн в середньому здійснює тільки від 3,3 до семи транзакцій у секунду, у той час як у платіжних карт Visa цей показник складає 1,7 тис. транзакцій у секунду.

Вчені ставлять перед собою мету деконструювати технологію блокчейну та поліпшити кожен її елемент. Таким чином, швидкість Unit-e повинна скласти близько 10 тис. транзакцій у секунду.

Дослідники зазначають, що біткоїн продемонстрував потенціал технології блокчейну, але для використання криптовалют як дійсно глобальних грошей, її потрібно доопрацювати.

Нагадаємо, у 2018 році в Росії заарештували вчених-ядерників, які влаштували «добування» біткоїнів на суперкомп’ютері ядерного центру.