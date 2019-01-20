На популярному серед олігархів курорті загорівся будинок, є загиблі (ВІДЕО)

Пожежа в Куршевелі, фото: The Independent

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На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа в одному з готелів.

Внаслідок інциденту загинули дві людини, ще 22 постраждали, з них четверо — у важкому стані, повідомляє видання NOS.

Особи загиблих наразі встановити не вдалося.

Джерело займання розташовувалося на останньому поверсі триповерхового будинку в центрі Куршевеля, в якому проживали працівники курорту. З будівлі евакуювали 60 осіб, серед них є іноземці.

Вогонь швидко перекинувся на два сусідні будинки.

Скільки саме людей було в палаючому будинку, наразі невідомо. За інформацією місцевих ЗМІ, в будівлі перебували переважно туристи з Бразилії.

Свідки розповідають, що людям, щоб врятуватися, довелося вистрибувати з балконів, зокрема й з третього поверху. Дехто з них під час цього серйозно травмувався.

Приблизно о 7.00 за місцевим часом вогонь загасили.

Причини інциденту наразі встановлюються.

Куршевель є одним з найвідоміших курортів світу, зокрема тут дуже полюбляють відпочивати російські олігархи.

Нагадаємо, нещодавно на готель, розташований у горах Швейцарії, зійшла лавина. Внаслідок цього інциденту постраждали троє людей.