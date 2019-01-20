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Пожежа в Куршевелі, фото: The Independent
На популярному серед олігархів курорті загорівся будинок, є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n117033-na-populyarnomu-sered-oligarhiv-kurorti-zagorivsya-budynok-ie-zagybli-video.htmlRacurs.ua
На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа в одному з готелів.
Внаслідок інциденту загинули дві людини, ще 22 постраждали, з них четверо — у важкому стані, повідомляє видання NOS.
Особи загиблих наразі встановити не вдалося.
Джерело займання розташовувалося на останньому поверсі триповерхового будинку в центрі Куршевеля, в якому проживали працівники курорту. З будівлі евакуювали 60 осіб, серед них є іноземці.
Вогонь швидко перекинувся на два сусідні будинки.
Скільки саме людей було в палаючому будинку, наразі невідомо. За інформацією місцевих ЗМІ, в будівлі перебували переважно туристи з Бразилії.
Свідки розповідають, що людям, щоб врятуватися, довелося вистрибувати з балконів, зокрема й з третього поверху. Дехто з них під час цього серйозно травмувався.
Приблизно о 7.00 за місцевим часом вогонь загасили.
Причини інциденту наразі встановлюються.
Куршевель є одним з найвідоміших курортів світу, зокрема тут дуже полюбляють відпочивати російські олігархи.
Нагадаємо, нещодавно на готель, розташований у горах Швейцарії, зійшла лавина. Внаслідок цього інциденту постраждали троє людей.