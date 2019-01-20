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Пожар в Куршевеле, фото: The Independent
На популярном среди олигархов курорте загорелся дом, есть погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117033-na-populyarnom-sredi-oligarhov-kurorte-zagorelsya-dom-est-pogibshie-video.htmlRacurs.ua
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар в одном из отелей.
В результате инцидента погибли два человека, еще 22 пострадали, из них четверо — в тяжелом состоянии, сообщает издание NOS.
Личности погибших пока установить не удалось.
Источник возгорания располагался на последнем этаже трехэтажного дома в центре Куршевеля, в котором проживали работники курорта. Из здания эвакуировали 60 человек, среди них есть иностранцы.
Огонь быстро перекинулся на два соседних дома.
Сколько именно людей было в горящем доме, пока неизвестно. По информации местных СМИ, в здании находились преимущественно туристы из Бразилии.
Свидетели рассказывают, что людям, чтобы спастись, пришлось выпрыгивать из балконов, в том числе и с третьего этажа. Некоторые из них во время этого серьезно травмировались.
Примерно в 7.00 по местному времени огонь был потушен.
Причины инцидента устанавливаются.
Куршевель является одним из самых известных курортов мира, в частности здесь очень любят отдыхать российские олигархи.
Напомним, недавно на отель, расположенный в горах Швейцарии, сошла лавина. В результате инцидента пострадали три человека.