На популярном среди олигархов курорте загорелся дом, есть погибшие (ВИДЕО)

Пожар в Куршевеле, фото: The Independent

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Racurs.ua

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар в одном из отелей.

В результате инцидента погибли два человека, еще 22 пострадали, из них четверо — в тяжелом состоянии, сообщает издание NOS.

Личности погибших пока установить не удалось.

Источник возгорания располагался на последнем этаже трехэтажного дома в центре Куршевеля, в котором проживали работники курорта. Из здания эвакуировали 60 человек, среди них есть иностранцы.

Огонь быстро перекинулся на два соседних дома.

Сколько именно людей было в горящем доме, пока неизвестно. По информации местных СМИ, в здании находились преимущественно туристы из Бразилии.

Свидетели рассказывают, что людям, чтобы спастись, пришлось выпрыгивать из балконов, в том числе и с третьего этажа. Некоторые из них во время этого серьезно травмировались.

Примерно в 7.00 по местному времени огонь был потушен.

Причины инцидента устанавливаются.

Куршевель является одним из самых известных курортов мира, в частности здесь очень любят отдыхать российские олигархи.

Напомним, недавно на отель, расположенный в горах Швейцарии, сошла лавина. В результате инцидента пострадали три человека.