В Карпатах погиб турист

Зимние Карпаты

https://racurs.ua/n117032-v-karpatah-pogib-odin-iz-turistov.html

Racurs.ua

В Карпатах ночью спасатели нашли тело одного из туристов.

31-летний мужчина погиб возле горы Парашка в Сколевском районе Львовской области, сообщение пресс-служба ГСЧС.

Информация о том, что на горе Парашка вблизи села Коростив заблудились двое туристов, поступила к спасателям вчера около полуночи.

Несмотря на сложные погодные условия, в 3.10 спасателям удалось найти их возле подножия горы. К сожалению, один из туристов уже погиб, второй, 1996 года рождения, госпитализирован с обморожением стоп в Сколевскую центральную районную больницу.

Напомним, недавно в Карпатах в течение пяти суток продолжались поиски пропавшего туриста из Киева. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мужчина смог выжить, найдя у подножия горы Белецкий Верх охотничий домик, в котором удалось разжечь костер. До этого одну из ночей он провел на склоне горы, а в другую — ночевал в стогу сена.

После госпитализации врачи диагностировали у заблудившегося туриста общее переохлаждение организма.

По словам киевлянина, в будущем он вернется в Карпаты, чтобы оставить в домике, который спас жизнь, необходимые для туристов вещи.