Старейший мужчина мира умер в Японии

Масадзо Нонака, фото: Homsk.com

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В Японии умер старейший мужчина мира — 113-летний Масадзо Нонака.

В последние годы своей жизни он проживал на севере острова Хоккайдо в поселке Асеро у подножья горы Мэакан. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В этой местности его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках.

Нонака родился 25 апреля 1905 года. Старейшим мужчиной мира книга рекордов Гиннеса признала его 10 апреля 2018 года, после смерти предыдущего рекордсмена — 113-летнего жителя Испании Франциско Оливера, родившегося 13 декабря 1904 года.

По словам родственников, Нонака умер сегодня утром в своем доме.

Несмотря на свой 113-летний возраст, самый старый мужчина мира занимал только приблизительно 30-е место в общем рейтинге долгожителей — старше него еще несколько десятков женщин во всем мире. В частности, в Японии он был только седьмым по возрасту долгожителем.

Напомним, в 2017 году в Индонезии умер мужчина, утверждавший, что ему 146 лет. У него имелись документы, в которых временем рождения был указан декабрь 1870 года. Впрочем, секретом его феноменального долголетия многие считают ошибки при составлении документов, которые раньше часто случались в Индонезии.