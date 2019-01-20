Найстаріший чоловік світу помер у Японії

Масадзо Нонака, фото: Homsk.com

https://racurs.ua/ua/n117031-naystarishyy-cholovik-svitu-pomer-u-yaponiyi.html

Racurs.ua

В Японії помер найстаріший чоловік світу — 113-річний Масадзо Нонака.

В останні роки свого життя він проживав на півночі острова Хоккайдо в селищі Асеро біля підніжжя гори Меакан. Про це повідомляє агентство Kyodo.

У цій місцевості його нащадки керують невеликим готелем на гарячих джерелах.

Нонака народився 25 квітня 1905 року. Найстаршим чоловіком світу книга рекордів Гіннеса визнала його 10 квітня 2018 року, після смерті попереднього рекордсмена — 113-річного жителя Іспанії Франциско Олівера, який народився 13 грудня 1904 року.

За словами родичів, Нонака помер сьогодні вранці в своєму будинку.

Попри свій 113-річний вік, найстаріший чоловік світу займав тільки приблизно 30-те місце в загальному рейтингу довгожителів — старшими за нього є ще кілька десятків жінок в усьому світі. Зокрема, в Японії він був тільки сьомим за віком довгожителем.

Нагадаємо, у 2017 році в Індонезії помер чоловік, який стверджував, що йому 146 років. У нього були документи, в яких часом народження було вказано грудень 1870 року. Втім, секретом його феноменального довголіття багато хто вважає помилки при складанні документів, які раніше часто траплялися в Індонезії.