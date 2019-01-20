У Карпатах загинув турист

Зимові Карпати

https://racurs.ua/ua/n117032-u-karpatah-zagynuv-odyn-iz-turystiv.html

Racurs.ua

У Карпатах цієї ночі рятувальники знайшли тіло одного з туристів.

31-річний чоловік загинув біля гори Парашка в Сколівському районі Львівської області, повідомлення прес-служба ДСНС.

Інформація про те, що на горі Парашка поблизу села Коростів заблукали двоє туристів, надійшла до рятувальників вчора близько опівночі.

Попри складні погодні умови, о 3.10 рятувальникам вдалося відшукати їх біля підніжжя гори. На жаль, один із туристів уже загинув, іншого, 1996 року народження, госпіталізували з обмороженням стоп у Сколівську центральну районну лікарню.

Нагадаємо, нещодавно в Карпатах впродовж п’яти діб тривали пошуки зниклого туриста з Києва. Попри несприятливі погодні умови, чоловік зміг вижити, знайшовши біля підніжжя гори Білецький Верх мисливський будиночок, в якому вдалося розпалити багаття. До цього одну з ночей він провів на схилі гори, а в іншу — ночував у копиці сіна.

Після госпіталізації лікарі діагностували в заблукалого туриста загальне переохолодження організму.

За словами киянина, у майбутньому він повернеться до Карпат, щоб залишити в будиночку, який врятував життя, необхідні для туристів речі.