П’ять днів у засніжених Карпатах: що розповіли врятований у горах турист та лісники (ФОТО, ВІДЕО)

П’ять діб у засніжених Карпатах: що розповідає знайдений у горах турист. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

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Знайдений через п’ять діб у горах турист подякував рятувальникам та пообіцяв обов’язково приїхати в Карпати.

Киянин хоче відвідати ще раз хатинку лісника, в якій він врятувався від смерті, та облаштувати її різними потрібними туристам речами, повідомляє у Facebook Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Як зазначають лісники, першу ніч турист провів на схилі гори, другу — спав у копиці сіна, і лише на третю вийшов на мисливський будиночок, в якому знайшов залишки їжі та зміг розпалити багаття. За чотири дні блукання загублений лижник пройшов близько 15 км.

За словами лісничого Березниківського лісництва Івана Дукая, лісники перевіряли урочище «Куртацька», на території якого знаходився мисливський будиночок. Допомогли знайти туриста місцеві мешканці Іван та Михайло Гаджеги, які озброївшись лижами-снігоступами, пішли вперед. Близько 21.00 10 січня потерпілого було виявлено біля підніжжя гори Білецький Верх. Його транспортували до села Березники Свалявського району, а звідти — у лікарню.

Сьогодні вранці стало відомо і про стан здоров’я врятованого туриста. За словами речниці ДСНС у Закарпатській області Наталії Батир, у киянина було діагностовано загальне переохолодження організму, а також переохолодження пальців рук та нижніх кінцівок, повідомляє Mukachevo.net.

Нагадаємо, вчора рятувальникам вдалося знайти туриста, що загубився в Карпатах ще 6 січня. Турист перебував у хатинці лісника, йому вдалося вийти на зв’язок та зорієнтувати рятувальників щодо свого місця знаходження.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 6 січня у Карпатах загубилась група туристів. Двох лижників знайшли у перші години пошуків, наступного дня пообіді знайшли тіло ще одного туриста, та того ж дня ввечері вдалося знайти живим ще одного мандрівника. Доля киянина була невідомою ще кілька днів.

Реакція соцмереж на порятунок туриста: