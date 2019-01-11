Головні події за 11 січня: шкільний карантин, фотографії зворотного боку Місяця, знайдено зниклого в Карпатах туриста

У школах двох обласних центрів запроваджено карантин, фото: «Слобідський край»

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У зв’язку із високим рівнем захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в школах Чернівців та Луцька щонайменше до кінця наступного тижня запроваджується карантин. Наздоганяти шкільну програму згодом планують шляхом ущільнення навчального матеріалу.

Китайський космічний зонд «Чанье-4» передав перші панорамні зображення поверхні зворотного боку Місяця, недоступного для спостереження із Землі. На фото, окрім місячного ландшафту, можна побачити сам «Чанье-4» та китайський місяцехід «Юйту-2».

Стало відомо, хто претендуватиме на посаду наступного генсека Ради Європи. У цьому переліку — представники Бельгії, Греції, Литви та Хорватії. Вибори відбудуться в червні, а виконувати свої обов’язки новий генсек розпочне 1 жовтня.

У Карпатах знайшли туриста, який зник ще 6 січня. Рятувальники доставили його до найближчого населеного пункту, де передали медикам швидкої допомоги. Турист зміг відшукати будиночку лісників, де очікував прибуття рятувальників. За його словами, у майбутньому він повернеться в гори — щоб ще раз відвідати хатинку, яка врятувала від смерті, і залишити там необхідні туристам речі.