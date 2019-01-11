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Ракурс
В Карпатах знайшли живим туриста

В Карпатах знайшли живим туриста, якого шукали п’ять днів (ФОТО)

11 січ 2019, 08:30
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В Карпатах знайшли живим туриста, пошуки якого тривали ще з 6 січня. Станом на 23.00 10 січня, надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли хлопця. Про це повідомив у Facebook прес-центр управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

Врятований турист

Рятувальники транспортували туриста до найближчого населеного пункту де передали лікарям швидкої допомоги. Зараз врятований турист перебуває в лікарні. Поки що немає інформації про те, в якому він стані.

В Карпатах знайшли живим туриста

Нагадаємо, що вчора повідомлялося про те, що він вийшов на зв’язок, після чого вдалося дуже швидко встановити, де він перебуває та знайти його. Турист повідомив про те, що він перебуває у будиночку лісників та чув звук вертольота. Також він назвав орієнтири, завдяки чому його змогли знайти. Пошукова група з 11 осіб відразу вирушила на допомогу.

В Карпатах знайшли живим туриста

В Карпатах знайшли живим туриста. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Джерело: Ракурс


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