Пошуки туриста в Карпатах: лижник живий та вийшов на зв’язок

Пошуки туриста в Карпатах

https://racurs.ua/ua/n116675-poshuky-turysta-v-karpatah-lyjnyk-jyvyy-ta-vyyshov-na-zv-yazok.html

Racurs.ua

Турист-лижник, якого рятувальники вже п’яту добу шукають у Карпатах, сьогодні, 10 січня, о 16.45 вийшов на зв’язок. Він зателефонував до пункту зв’язку рятувальної частини Сваляви. Про це повідомив у Facebookпрес-центр управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

Турист повідомив про те, що він перебуває у будиночку лісників та чув сьогодні звук вертольота. Також він назвав орієнтири, завдяки чому рятувальники тепер зможуть його знайти. Відомо, що пошукова група вже вирушила на допомогу.

Рятувальна група складається з 11 рятувальників та лісників.

Нагадаємо, що напередодні 6 січня в Карпатах загубилися п’ятеро туристів — двоє лижників і троє фрірайдерів.