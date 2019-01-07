Загублені в Карпатах: у горах заблукала група туристів, рятувальники знайшли поки не всіх (ФОТО)

Рятувальна операція в Карпатах. Фото: ДСНС

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Напередодні, 6 січня, в Карпатах загубилися п’ятеро туристів — двоє лижників і троє фрірайдерів.

Двох зниклих вдалося знайти вночі, близько 00.15. Близько півдня сьогодні виявили тіло третього заблукалого. Загиблого передали співробітникам поліції. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

По обіді 7 січня четвертий турист вийшов на зв’язок із рятувальниками та повідомив свої координати. Близько 16.00 його забрали в районі гори Стій.

Наразі тривають пошуки його товариша. З’ясувалося, що під час блукання у горах вони вирішили розділитись та пішли у різні сторони.

Нагадаємо, у горах на півночі Норвегії зійшла лавина, внаслідок чого загинули четверо лижників із Фінляндії та Швеції. Загиблі — троє фінів та жителька Швеції.