Катастрофа вантажного судна з українцями в Чорному морі: зросла кількість загиблих, стала відома причина аварії (ВІДЕО)

Аварія вантажного судна. Фото: Trust.UA

https://racurs.ua/ua/n116552-katastrofa-vantajnogo-sudna-z-ukrayincyamy-v-chornomu-mori-zrosla-kilkist-zagyblyh-stala-vidoma.html

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Жертвами аварії вантажного судна біля берегів Туреччини стали шестеро осіб. Наразі відомо, що четверо з них є громадянами України.

Вантажне судно Volgo Balt 214 затонуло біля берегів провінції Самсун у Чорному морі після сильного удару хвилі. Про це представник українського Міністерства закордонних справ Василь Кирилич заявив у ефірі телеканалу «112 Україна».

«У результаті удару хвилі судно не витримало, розламалося й почало тонути. Команда дала береговій охороні сигнал про порятунок», — заявив Кирилич.

Як повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцеву владу, кількість загиблих зросла до шістьох осіб. Тіла всіх загиблих вже підняли з води.

Представники турецької влади додали, що вантажне судно під прапором Панами перевозило вугілля з російського порту Азов, що розташований в Ростовській області.

Нагадаємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини в Чорному морі затонуло вантажне судно з 13 членами екіпажу на борту. З них 11 осіб були громадянами України. Окрім українців на вантажному судні також були громадяни Росії та Азербайджану.

Внаслідок аварії загинули четверо українців. Ще сімох доправили до лікарень міста Самсун. Моряки перебувають під пильним наглядом медиків.