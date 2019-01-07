Крушение грузового судна с украинцами в Черном море: возросло количество погибших, стала известна причина аварии (ВИДЕО)

Авария грузового судна. Фото: Trust.UA

https://racurs.ua/n116552-krushenie-gruzovogo-sudna-s-ukraincami-v-chernom-more-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-stala.html

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Жертвами аварии грузового судна у берегов Турции стали шесть человек. Пока известно, что четверо из них являются гражданами Украины.

Грузовое судно Volgo Balt 214 затонуло у берегов провинции Самсун в Черном море после сильного удара волны. Об этом представитель украинского Министерства иностранных дел Василий Кирилич заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«В результате удара волны судно не выдержало, разломилось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении», — заявил Кирилич.

Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на местные власти, количество погибших возросло до шести человек. Тела всех погибших уже подняли из воды.

Представители турецких властей добавили, что грузовое судно под флагом Панамы перевозило уголь из российского порта Азов, который расположен в Ростовской области.

Напомним, 7 января у берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно с 13 членами экипажа на борту. Из них 11 человек были гражданами Украины. Кроме украинцев на грузовом судне также были граждане России и Азербайджана.

В результате аварии погибли четыре украинца. Еще семь пострадавших доставили в больницы города Самсун. Моряки находятся под пристальным наблюдением медиков.