Авария грузового судна в Черном море: посол назвал число погибших украинцев (ВИДЕО)

Спасательная операция в море. Фото: PxHere

https://racurs.ua/n116546-avariya-gruzovogo-sudna-v-chernom-more-posol-nazval-kolichestvo-pogibshih-ukraincev-video.html

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В результате крушения грузового судна у берегов провинции Самсун в Турции погибли четыре гражданина Украины.

Грузовое судно у берегов Самсуна затонуло из-за сложных погодных условий. Об этом 7 января сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

На борту находились 13 членов экипажа. Из них 11 человек были гражданами Украины.

«Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников», — заявил Сибига.

Дипломат добавил, что в результате аварии пострадали семь человек, их доставили в больницы города Самсун. Моряки находятся под пристальным наблюдением медиков. В Самсун выехал украинский консул.

Также посол от имени дипведомства выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, 7 января у берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно, на борту которого находились граждане Украины. Кроме украинцев на борту также были граждане России и Азербайджана.