Аварія вантажного судна в Чорному морі: посол назвав кількість загиблих українців (ВІДЕО)

Рятувальна операція в морі. Фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n116546-avariya-vantajnogo-sudna-v-chornomu-mori-posol-nazvav-kilkist-zagyblyh-ukrayinciv-video.html

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Внаслідок аварії вантажного судна біля берегів провінції Самсун у Туреччині загинуло четверо громадян України.

Вантажне судно біля берегів Самсуна затонуло через складні погодні умови. Про це 7 січня повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

На борту перебували 13 членів екіпажу. З них 11 осіб були громадянами України.

«Берегова охорона оперативно вжила належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати чотирьох наших співвітчизників», — заявив Сибіга.

Дипломат додав, що внаслідок аварії постраждали семеро осіб, їх доправили до лікарень міста Самсун. Моряки перебувають під пильним наглядом медиків. До Самсуна виїхав український консул.

Також посол від імені дипвідомства висловив щирі співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини в Чорному морі затонуло вантажне судно, на борту якого перебували громадяни України. Окрім українців на борту також були громадяни Росії та Азербайджану.