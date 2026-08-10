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Украинские спасатели сражаются с огнем во Франции, фото: ГСЧС

Во Франции украинские спасатели остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту (ФОТО, ВИДЕО)

10 авг 2026, 17:13
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Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу, яка загрожувала населеному пункту.

Про це сьогодні, 10 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло від керівника координаційного центру:

  • вогонь охопив близько 1 га лісового масиву та через пориви вітру та спеку міг поширитися в напрямку населеного пункту;
  • до гасіння залучили сили зведеного загону ДСНС України — шість автоцистерн, з повітря наземні підрозділи підтримували три французькі повітряні судна — два літаки та гелікоптер.

Завдяки оперативності українських рятувальників та підтримці авіації пожежу вдалося ліквідувати. Поширення вогню вглиб лісового масиву та в напрямку населеного пункту не допущено, — розповіли у ДСНС.

У Франції українські рятувальники допомагають у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Зокрема, кілька днів тому у відомстві повідомляли, що зведений загін ДСНС України працює в комуні Ле-Порж, департамент Жиронда, де застосовує досвід, здобутий під час ліквідації масштабних пожеж в Україні.

Источник: Ракурс


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