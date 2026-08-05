Научный центр «Роскосмоса», где разрабатывают баллистику, загорелся в Московской области. Фото:

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Пожежа спалахнула на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш) у Московській області.

Будівля головного наукового центру «Роскосмосу» в підмосковному Королеві загорілася у середу, 5 серпня. Причини пожежі наразі невідомі. Дані про можливих постраждалих або масштаби загоряння також відсутні. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA та інші моніторингові пабліки.

Російська влада офіційно поки що не називала можливу причину пожежі та не повідомляла про наслідки інциденту.

Як відомо, ЦНДІмаш — це головний науковий центр державної корпорації «Роскосмос» та один із ключових науково-дослідних підприємств космічної галузі РФ. Цей інститут займається розробками у сфері ракетно-космічної техніки. Їхні технології застосовуються при розробці балістичних ракет, навігаційних комплексів, супутникових систем розвідки та інших речей військового призначення.

Нагадаємо, наприкінці липня в російському Кірові після атаки загорівся завод «АВІТЕК», що виробляє зенітні ракети для армії РФ. Це підприємство випускає, зокрема, засоби протиповітряної оборони, авіаційні комплектуючі та катапультні крісла для порятунку пілотів й авіаційні вантажопідйомні системи та лебідки.